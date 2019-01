Fußball: Ronaldo schoss Juventus zu Supercup-Sieg gegen Milan

Jeddah (APA) - Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin am Mittwoch den Gewinn des italienischen Fußball-Supercups beschert. Der Portugiese erzielte im in Jeddah (Saudi-Arabien) ausgetragenen Match in der 61. Minute per Kopf das Tor zum 1:0-Sieg gegen AC Milan. Die Mailänder mussten nach dem Ausschluss von Franck Kessie ab der 74. Minute mit zehn Spielern auskommen.