Eishockey: Kein World Cup 2020

Toronto (APA/Reuters/sda) - Die nordamerikanische Eishockey-Liga NHL und die Spielergewerkschaft (NHLPA) haben am Mittwoch den Plan für einen World Cup im September 2020 abgesagt. Die Verschiebung erfolgte, weil sich die NHL und die NHLPA in den Verhandlungen um eine Verlängerung des Rahmen-Kollektivvertrags noch nicht näher gekommen sind.

Die derzeit gültigen Abmachungen laufen bis 2022, wobei beide Parteien die Option haben, den Vertrag in diesem Jahr per September 2020 aufzulösen.

In der NHL gab es in den vergangenen 15 Jahren schon zwei Lockouts: Die Saison 2004/05 fiel komplett aus, die Saison 2012/13 begann mit mehr als drei Monaten Verspätung. Derzeit liegt ein neuer Lockout aber noch in weiter Ferne: Die Verhandlungen zwischen der Liga und den Spielern drehen sich um Lohnbeschränkungen und die Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Der bisher letzte World Cup wurde 2016 in Toronto ausgetragen. Damals gewann das Team Canada die Finalserie gegen die von Ralph Krueger betreute Europa-Auswahl mit Thomas Vanek mit 3:1 und 2:1.