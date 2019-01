Winterwetter - Straße ins Salzburger Stubachtal wieder offen

Uttendorf/Österreich-weit (APA) - Das wegen der hohen Lawinengefahr auf der Zufahrtsstraße seit vergangenem Freitag geschlossene Berghotel Rudolfshütte im Salzburger Pinzgau wird am Samstag wieder den Betrieb aufnehmen. Die Landesstraße in das Stubachtal ist am Mittwoch nach einem Sichtflug der Lawinenwarnkommission wieder freigegeben worden. Aus Sicherheitsgründen waren in der Vorwoche die 350 Hotelgäste ins Tal begleitet worden.