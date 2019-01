Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag minus 0,58 Prozent

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel schwächer präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.911,84 Punkten nach 2.928,88 Einheiten am Mittwoch errechnet, das ist ein Minus von 17,04 Punkten bzw. 0,58 Prozent.

Nach den deutlichen Vortagesgewinnen geht es für den ATX in einem schwachen europäischen Börsenumfeld wieder klar ins Minus. Auf Unternehmensebene zog am heimischen Markt nach der erneuten Gewinnwarnung die voestalpine-Aktie mit einem Abschlag von 5,8 Prozent die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Bereits zum zweiten Mal im laufenden Geschäftsjahr kappte der Stahlkonzern seine Gewinnprognose.

Aktuelle Geschäftszahlen präsentierten zudem FACC und Schoeller-Bleckmann (SBO). Die FACC-Papiere reagierten mit einem Kurszuwachs von 1,9 Prozent. Der mehrheitlich in chinesischer Hand befindliche Luftfahrtzulieferer legte im laufenden Geschäftsjahr 2018/19 nach neun Monaten sowohl bei Umsatz als auch EBIT zu.

Die SBO-Titel fielen ungeachtet der Präsentation positiver Geschäftsergebnisse 1,5 Prozent. Getrieben von vollen Auftragsbüchern und einem deutlichen Umsatzplus kletterte das operative Ergebnis des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters im Jahr 2018 kräftig.

Die Porr-Aktie baute nach einem Ordereingang ein Plus von 0,7 Prozent. Der Baukonzern hat in Polen einen Auftrag für ein Bauvorhaben in Oberschlesien im Wert von umgerechnet 60 Mio. Euro erhalten. Es ist bereits das sechste Eisenbahnprojekt, das von der Porr in Südpolen umgesetzt werde.

Valneva-Anteilsscheine kamen um 2,3 Prozent zurück. Zur Wochenmitte waren die Titel des Impfstoffherstellers nach einem Großauftrag von der US-Regierung um fast acht Prozent hochgesprungen.

Negative Vorzeichen wiesen auch die schwergewichteten Banken auf. Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 0,8 Prozent und Erste Group gaben um 0,3 Prozent nach.

Der ATX Prime notierte bei 1.475,98 Zählern und damit um 0,54 Prozent oder 8,03 Punkte tiefer. Im prime market zeigten sich 14 Titel mit höheren Kursen, 16 mit tieferen und vier unverändert. In drei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 497.013 (Vortag: 344.317) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 12,74 (7,72) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA124 2019-01-17/09:57