Europas Leitbörsen zur Eröffnung etwas schwächer

Frankfurt am Main (APA) - Europas Leitbörsen sind am Donnerstag etwas schwächer in den Handel gestartet. Nach dem Brexit-Votum im britischen Parlament dürften vor allem Unternehmensmeldungen in den Fokus rücken. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.00 Uhr mit minus 0,37 Prozent oder 11,33 Punkte bei 3.065,89 Einheiten.

Der DAX in Frankfurt verlor 0,48 Prozent oder 52,45 Zähler auf 10.878,79 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit minus 0,36 Prozent oder 24,43 Einheiten auf 6.838,25 Punkte.

Zunächst wirkten Konjunkturdaten vom Vorabend nach. Die US-Notenbank sieht die US-Wirtschaft weiter auf Wachstumskurs. Das robuste Wachstum habe sich laut einer Umfrage zuletzt fortgesetzt, teilte die Federal Reserve (Fed) mit. Allerdings hätten Unternehmen wegen der jüngsten Schwankungen an den Finanzmärkten, steigender Zinsen und politischer Unsicherheiten weniger optimistisch als zuletzt in die Zukunft geschaut.

Vor dem Hintergrund der Inhaftierung von Carlos Ghosn in Japan hat Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire eine Nachfolge für den Auto-Manager bei Renault (minus 1,6 Prozent) gefordert.

In Paris sackten die Aktien von Societe Generale um 3,2 Prozent ab. Die Kapitalmarktgeschäfte der französischen Großbank liefen im vierten Quartal sehr schlecht. Die Erträge in diesem Bereich fielen um rund 20 Prozent.

Kaum bewegt präsentierten sich die Papiere von Alstom (plus 0,1 Prozent). Der französische Konzern zeigt sich vor der geplanten Fusion mit dem Zuggeschäft von Siemens (minus 0,2 Prozent) in einer guten Verfassung. Im dritten Quartal konnte Alstom sein Neugeschäft auf 3,4 Mrd. Euro verdoppeln.

In Frankfurt stehen mit Umsatzzahlen Beiersdorf aus dem DAX und die Metro AG aus dem MDAX im Fokus. Der Umsatz der Metro (plus 3,7 Prozent) sei besser als erwartet ausgefallen, sagte ein Händler. Zudem bestätigte der Handelskonzern seine Prognose für 2018/19. Die Anteile des Nivea- und Tesa-Herstellers Beiersdorf fielen um 0,5 Prozent, obwohl das Umsatzplus leicht höher ausfiel als prognostiziert.

