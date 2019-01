Tödlicher Unfall - Arbeiter fiel in Wiener City von Gerüst

Wien (APA) - Ein Arbeiter ist am Mittwochnachmittag aus unbekannter Ursache in der Wiener Innenstadt von einem Gerüst 2,5 Meter in die Tiefe gestürzt. Der 33-Jährige zog sich dabei laut Polizei derartig schwere Kopfverletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.