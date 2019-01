Industrie befürchtet bei hartem Brexit weniger Wirtschaftswachstum

Berlin (APA/Reuters) - Die deutsche Industrie blickt vor allem wegen des Risikos eines harten Brexit mit zunehmender Skepsis auf die Konjunktur. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet für 2019 zwar mit einem Wirtschaftswachstum auf Vorjahresniveau (1,5 Prozent), bei hartem Brexit aber bestenfalls mit einem Einser vor dem Komma.

„Bei massiven Störungen im Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU bliebe im besten Fall noch die Eins vor dem Komma“, warnte jedoch BDI-Präsident Dieter Kempf am Donnerstag in Berlin. „Ein chaotischer Brexit rückt nun in gefährliche Nähe, Unternehmen schauen in diesen Wochen in den Abgrund.“ Der Wirtschaft auf beiden Seiten des Ärmelkanals bleibe nichts anderes übrig, als alle Vorkehrungen für einen ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens zu treffen. Das britische Parlament hat gerade den von Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag abgelehnt.

Zudem bereite der Blick auf die Weltmärkte der Industrie Bauchschmerzen. „Wirtschaftlich sind die besten Zeiten vorbei“, betonte Kempf. Die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump bleibe ein ernstes Problem. Der Zollkonflikt der USA mit China sei zu einem bedrohlichen Risiko für die gesamte Weltwirtschaft geworden. Umso dringlicher sei eine kluge Reaktion aus Europa. „Protektionismus ist keine Antwort auf protektionistische Maßnahmen“, so der BDI-Chef. Doch müsse die Politik in Brüssel die funktionierende Markt- und Wettbewerbsordnung der EU vor Eingriffen anderer Staaten und weiteren Einschränkungen des freien Handels wirkungsvoller schützen.

Der BDI sieht enormen wirtschaftspolitischen Handlungsdruck auch für die Innenpolitik in Deutschland. Die Bundesregierung habe sich zu lange mit Umverteilen beschäftigt und zu wenig mit Zukunftsinvestitionen. Kempf nannte als Beispiel die Steuerpolitik: „Deutschland ist zum Höchststeuerland geworden. Es ist längst überfällig, die Steuern zu senken.“ Die effektive Steuerlast der Firmen hierzulande sei auf mehr als 30 Prozent gestiegen. Der EU-Durchschnitt liege bei rund 22 Prozent.