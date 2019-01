In Österreich gesuchter Räuber in Rumänien festgenommen

Wien/Bukarest (APA) - Ein wegen mehreren Raubdelikten gesuchter 21-jähriger Rumäne ist in seinem Heimatland festgenommen und am Montag nach Österreich überstellt worden. Hier soll er am 15. August 2018 einen Handyraub begangen haben. Der Man, der in Österreich bereits wegen einem anderen Vergehen verurteilt worden ist, flüchtete laut Polizeiaussendung noch vor Vollziehung der ausstehenden Strafe nach Rumänien.