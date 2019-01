E-Sport-Befragung: Spieler anfällig für ungesunden Lebensstil

Köln (APA/dpa) - Wer sich in seiner Freizeit sehr viel wettbewerbsmäßig mit Computerspielen befasst, ist einer Untersuchung zufolge anfällig für einen ungesunden Lebensstil. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Deutschen Sporthochschule Köln, bei der E-Sportler befragt wurden - also Menschen, die am Computer oder an der Konsole gegeneinander Wettkämpfe ausfechten.

„Die Risikogruppe ist für uns der Hobby-Sportler, der Hobby-Gamer“, erklärte Sportwissenschafter Ingo Froböse am Donnerstag. Grund sei, dass diese - anders als viele Profis - zum Teil völlig unkontrolliert und ungehemmt losspielten. Insgesamt bezeichneten die Forscher das Gesundheitsverhalten der E-Sportler als „sehr unausgewogen“.

Die Befragten gaben etwa im Mittel an, rund 40 Minuten weniger zu schlafen als der deutsche Durchschnitt. Ein Großteil habe den Auskünften zufolge Übergewicht. Zugleich betreiben 84 Prozent nach eigenen Angaben aber auch klassischen Sport.

In die Studie flossen rund 1.200 Datensätze ein. Die Ergebnisse sind eher als Schlaglicht auf die Gamer-Szene zu sehen. Repräsentativ sind sie aufgrund des Forschungsdesigns im engeren Sinne nicht.