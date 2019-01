Ski alpin: ÖSV-Aufgebot für Herren-Weltcuprennen in Wengen

Wengen (APA) - Der Österreichische Skiverband schickt am Freitag nur fünf Athleten in die Weltcup-Kombination in Wengen. Weil der Programm-Ablauf wegen der Wetterprognose verändert wurde und der Slalom nun zuerst stattfindet, verzichten einige Speedfahrer auf ein Antreten und konzentrieren sich auf die Spezialabfahrt am Samstag. Daniel Danklmaier reist für zwei Europacup-Abfahrten nach Kitzbühel.

Alpine Kombination am Freitag (10.30 Slalom/14.00 Abfahrt): Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr, Romed Baumann, Christopher Neumayer, Marco Schwarz

Abfahrt am Samstag (12.30): Matthias Mayer, Hannes Reichelt, Max Franz, Vincent Kriechmayr, Christian Walder, Romed Baumann, Johannes Kröll, Otmar Striedinger, Christopher Neumayer

Slalom am Sonntag (10.15/13.15): Marcel Hirscher, Manuel Feller, Michael Matt, Marco Schwarz, Marc Digruber, Christian Hirschbühl, Johannes Strolz, Richard Leitgeb, Simon Rueland