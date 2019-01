Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert 0,30 Prozent

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Donnerstag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit leichterer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.919,96 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 8,92 Punkten bzw. 0,30 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,42 Prozent, FTSE/London -0,82 Prozent und CAC-40/Paris -0,46 Prozent.

Damit taucht der ATX wieder ins Minus ab, nachdem er sich am Mittag kurzfristig in die Gewinnzone vorgearbeitet hat. Auch das europäische Börsenumfeld präsentiert sich in schwächerer Verfassung. Zur Wochenmitte hatte der heimische Leitindex noch klare 1,2 Prozent zugelegt.

Die auffälligsten Kursbewegungen zeigten heute in Wien voestalpine nach einer Gewinnwarnung und FACC nach Ergebnisvorlage. Die FACC-Aktie kletterte mit plus 7,8 Prozent an die Spitze der Kursliste. Der mehrheitlich in chinesischer Hand befindliche Luftfahrtzulieferer legte im laufenden Geschäftsjahr 2018/19 nach neun Monaten sowohl bei Umsatz als auch Betriebsergebnis zu.

Bei den Papieren von voestalpine gab es hingegen einen satten Kursverlust von 5,5 Prozent zu sehen. Am Vorabend hatte der Stahlkonzern zum zweiten Mal im laufenden Geschäftsjahr eine Gewinnwarnung abgegeben. Der operative Gewinn (Ebit) werde laut voest-Aussendung im Geschäftsjahr 2018/19 bei 750 Mio. Euro liegen und nicht bei knapp einer Mrd. Euro, wie im Oktober erwartet.

Die Anteilsscheine von Schoeller-Bleckmann verteuerten sich nach der Präsentation von Geschäftsergebnissen um ein Prozent. Getrieben von vollen Auftragsbüchern und einem deutlichen Umsatzplus kletterte das operative Ergebnis des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters im Jahr 2018 kräftig.

Unter den weiteren Schwergewichten fielen Andritz um 1,1 Prozent. Die Aktionäre der Erste Group mussten ein Minus von 0,7 Prozent verbuchen und Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 0,3 Prozent.

Die Porr-Aktie baute nach einem Ordereingang ein Plus von 1,5 Prozent. Der Baukonzern hat in Polen einen Auftrag für ein Bauvorhaben in Oberschlesien im Wert von umgerechnet 60 Mio. Euro erhalten.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 12.35 Uhr bei 2.931,65 Punkten, das Tagestief lag um etwa 9.15 Uhr bei 2.893,76 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,21 Prozent bei 1.480,91 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 24 Titel mit höheren Kursen, neun mit tieferen und drei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 1.877.436 (Vortag: 1.337.019) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 48,817 (33,38) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher voestalpine mit 685.686 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 17,95 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA381 2019-01-17/14:29