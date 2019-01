Platter sieht in Kompatscher „verlässlichen und stabilen Partner“

Innsbruck/Bozen (APA) - Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat dem neu gewählten Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) am Donnerstag nach seiner Wahl im Südtiroler Landtag gratuliert. „Südtirol ist und bleibt ein wichtiger und verlässlicher Partner in zahlreichen Bereichen“, meinte Platter in einer Aussendung, und bedankte sich gleichzeitig für die bisherige Unterstützung bei Kompatscher.

„Vor allem der Kampf gegen den steigenden Transitverkehr ist uns beiden ein wesentliches Anliegen, das uns in der Zusammenarbeit eint und stärkt“, erklärte Platter und fügte hinzu, dass Tirol und Südtirol beim Transitverkehr an einem Strang ziehen. Auch dass die Zusammenarbeit und das Zusammenwachsen der Landesteile Tirol, Südtirol und Trentino innerhalb der Europaregion weiterhin wesentlich seien, betonte Platter einmal mehr. „Ich bin mir sicher, dass wir diesen erfolgreichen Weg mit einem Südtirol unter LH Kompatscher auch in Zukunft erfolgreich weiterführen und die gemeinsamen Anliegen in Europa bestmöglich vertreten und einfordern werden“, so der Nordtiroler Landeshauptmann.