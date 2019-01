Tote Jugendliche in NÖ - Polizei sucht Taxilenker

Wiener Neustadt (APA) - In den Ermittlungen zur Tötung einer 16-Jährigen in Wiener Neustadt sucht die Polizei zwei Taxilenker, die den Verdächtigen und die Jugendliche gefahren haben sollen. Der Mann und das spätere Opfer waren laut Erhebungen gemeinsam in der Innenstadt unterwegs gewesen und hatten ein Lokal verlassen. Am Sonntag zwischen 6.00 und 6.20 Uhr sollen die beiden am Hauptplatz in zwei Taxis gestiegen sein.

Die Wagen dürften Richtung Anton-Wodica-Park gefahren sein, wo die 16-Jährige am Sonntagvormittag tot aufgefunden wurde. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurden am Donnerstag Lichtbilder des Beschuldigten und des Opfers veröffentlicht. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Telefonnummer 059133-30-3333) oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Der Syrer steht im Verdacht, die 16-Jährige getötet und ihre Leiche in dem Park mit Blättern und Ästen bedeckt zu haben. Er sitzt in Wiener Neustadt in Untersuchungshaft.