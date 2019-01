In Burkina Faso entführter Kanadier tot aufgefunden

Ouagadougou/Ottawa (APA/dpa) - Zwei Tage nach seiner Entführung ist ein kanadischer Minenangestellter in Burkina Faso tot aufgefunden worden. Kanada sei „entsetzt und tief traurig“, erklärte Außenministerin Chrystia Freeland am Donnerstag. Man werde sich nun mit den Behörden in Burkina Faso darum bemühen, die für seinen Tod verantwortlichen Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Ein Beamter der Sicherheitsbehörden in dem westafrikanischen Land sagte, der Geologe sei tot aufgefunden worden. Es blieb zunächst unklar, wer den Mann entführt hatte.

Der Kanadier war am Dienstag im Nordosten des Landes, unweit der Grenze zum Niger, entführt worden. Die frühere französische Kolonie Burkina Faso grenzt an die Sahelzone. Sie dient Gruppen als Rückzugsgebiet, die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida oder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verbunden sind. Besonders hoch ist die Gefahr vor Entführungen im Grenzgebiet zum Niger und zu Mali. Mitte Dezember waren zudem eine Kanadierin und ein Italiener im Südwesten des Landes verschwunden.