Börse London schließt leicht im Minus

London (APA) - Die Anleger an der Londoner Börse haben sich am Donnerstag zurückgehalten. Der FTSE-100 Index schloss bei 6.834,92 Punkten und einem Plus von 27,76 Einheiten oder 0,40 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 34 Gewinner und 65 Verlierer gegenüber. Unverändert präsentierten sich zwei Werte.

Das britische Parlament soll am 29. Jänner über den nächsten Entwurf von Premierministerin Theresa May zum Austritt des Königreichs aus der EU entscheiden. Der Abstimmung werde eine ganztägige Debatte über die für Montag angekündigten Vorschläge vorausgehen, kündigte die Fraktionschefin der Konservativen Partei, Andrea Leadsom, am Donnerstag an.

Unklar blieb, wie der landläufig „Plan B“ genannte neue Entwurf für ein Brexit-Abkommen aussehen könnte: Mays Tories und die oppositionelle Labour-Partei hielten zunächst an ihren Positionen fest. Frankreich begann mit der Umsetzung von Notfallplänen für einen ungeordneten Brexit, Deutschland intensiviert die entsprechenden Vorbereitung.

Offiziell will sich das EU-Parlament nicht mit der Möglichkeit befassen, dass Großbritannien vielleicht doch die Brexit-Verhandlungsfrist verlängert und noch zum Datum der Europawahlen Ende Mai EU-Mitglied ist. „Wir arbeiten unter der Hypothese, dass das Vereinigte Königreich die EU am 29. März verlässt“, hieß es aus dem Pressedienst des EU-Parlaments in Straßburg auf APA-Anfrage.

Bei den Einzelwerten traten die Aktien von Vodafone mit plus 0,1 Prozent auf der Stelle. Der britische Mobilfunker und der weltgrößte IT-Dienstleister IBM wollen künftig zusammen nach Geschäftskunden im Cloud-Sektor jagen. Im Rahmen des Deals wird Vodafone 550 Mio. Dollar (482,9 Mio. Euro) an IBM zahlen.

In einem schwachen europäischen Branchenumfeld fielen die Aktien von Barclays Bank um 0,6 Prozent. Hingegen legten die Titel des Finanzinstituts Royal Bank of Scotland um 1,4 Prozent zu.

