Hausärzte pro Einwohner - Ärztekammer: Falsche Übersetzung

Wien/Brüssel (APA) - Die Eurostat-Statistik, wonach Österreich bei der Hausarzt-Dichte in der EU an dritter Stelle liegt, beruht laut Österreichischer Ärztekammer (ÖAK) auf einem Übersetzungsfehler. Dabei seien Allgemeinmediziner mit Hausärzten gleichgesetzt worden, so die ÖAK am Donnerstagabend in einer Aussendung.

„Eurostat“, das statistische Amt der EU, hatte in seiner englischsprachigen Aussendung von „generalist medical practitioners“ gesprochen und das in einer deutschsprachigen Ankündigung mit Hausärzten übersetzt. Johannes Steinhart, Vizepräsident der ÖÄK, erläuterte: „Wenn man den Hausarzt-Begriff korrekt anwendet, dann liegt Österreich bei der Dichte pro 100.000 Einwohner natürlich nicht im Spitzenfeld der EU, sondern – wenn man das vorliegende Ranking verwenden würde - im grauen Mittelfeld im Bereich von Großbritannien oder Lettland.“

Bei den Allgemeinmedizinern mit Kassenvertrag liege Österreich im untersuchten Zeitraum 2016 überhaupt nur bei 42,7 Medizinern pro 100.000 Einwohner. Solche Fehler würden allen, denen die heimische Gesundheitsversorgung am Herzen liegt, einen Bärendienst erweisen, so Steinhart.