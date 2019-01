Handball: ÖHB-Team verpasste WM-Aufstieg - 27:32 gegen Tunesien

Herning (APA) - Österreichs Handball-Nationalteam hat bei der Männer-WM den Aufstieg in die Hauptrunde verpasst. Die ÖHB-Auswahl verlor am Donnerstag in Herning ihr abschließendes Gruppenspiel gegen Tunesien mit 27:32 (14:18) und kämpft damit in zwei Partien im President‘s Cup um die Plätze 13 bis 23.