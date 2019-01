49-Jähriger stalkte und bedrohte Ex-Freundin im Bezirk St. Veit/Glan

St. Veit/Glan (APA) - Ein 49-Jähriger hat über ein Jahr hinweg seine Ex-Freundin im Bezirk St. Veit an der Glan gestalkt und bedroht. Laut Kärntner Polizei hatte sich die 34-Jährige im Jänner 2018 von dem Mann getrennt, was dieser nicht verkraftet haben dürfte. Nach dem Ende der Beziehung begann der Mann seine Ex am Telefon und über einen Kurznachrichtendienst zu belästigen.

Dabei bedrohte der 49-Jährige sie in einer der Nachrichten sogar mit dem Umbringen. Als sich die 34-Jährige im vergangenen Herbst mit einem neuen Lebensgefährten präsentierte, bekam auch dieser Nachrichten von dem Stalker. Laut Polizei drohte der 49-Jährige in diesen auch mit körperlichen Misshandlungen. Der Mann werde nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.