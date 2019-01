Eishockey: Ex-NHL-Coach Rowe neuer Trainer von Black Wings Linz

Linz (APA) - Der Eishockey-Club Black Wings Linz hat am Donnerstag Tom Rowe als neuen Trainer präsentiert. Der 62-jährige US-Amerikaner folgt Troy Ward, der vor zehn Tagen beim EBEL-Verein freigestellt worden war. Rowe war zuletzt von Ende November 2016 bis Mitte April 2017 Head Coach der Florida Panthers in der National Hockey League (NHL). Als Spieler hatte Rowe 360 NHL-Partien bestritten.

„Ich freue mich, dass ich in Linz und bei den Black Wings bin und mit so vielen großartigen Menschen zusammenarbeiten kann“, wurde der neue Cheftrainer in einer Aussendung des aktuellen Tabellensiebenten zitiert. Rowe unterschrieb bei den Stahlstädtern bis zum Saisonende. Der Club verfügt aber über eine Option für eine eventuelle Verlängerung der Zusammenarbeit. Bereits am Freitagabend (19.15 Uhr) wird Rowe die Linzer im Heimspiel gegen Innsbruck erstmals in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) betreuen.