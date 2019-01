Handball: Österreich im President‘s Cup vorerst gegen Argentinien

Herning (APA) - Mit Platz fünf in Vorrundengruppe C ist die Handball-WM in Dänemark und Deutschland für Österreichs Männer noch nicht beendet. Im President‘s Cup steht für die ÖHB-Auswahl am Wochenende in der Royal Arena von Kopenhagen der Kampf um die Plätze 17 bis 20 an. Zwei Spiele sind noch zu absolvieren.

Am Samstag (20.30 Uhr) trifft man auf Argentinien, den Fünften von Gruppe D. Im Falle eines Sieges würde man am Sonntag (20.30) gegen den Gewinner der Partie aus Serbien - Bahrain spielen, im Fall einer Niederlage gegen den Verlierer (18.00). ORF Sport + überträgt beide Partien live.