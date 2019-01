Snowboard: Olympia-Zweiter Parrot leidet an Lymphdrüsenkrebs

Montreal (APA) - Kanadas Snowboard-Star Maxence „Max“ Parrot hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. Der 24-Jährige aus Bromont wird deshalb sowohl die X Games als auch die WM in den USA verpassen. Parrot gewann im Vorjahr Olympia-Silber im Slopestyle und ist fünffacher Sieger der Winter X Games in Aspen, wo er bisher vier Goldene im Big-Air-Bewerb und eine im Slopestyle holte.

„Die erste Symptome traten im Herbst auf, als ich Hautirritationen bekam. Kurz vor Weihnachten hatte ich die Diagnose, die bestätigte, dass ich am Hodgkin-Lymphom leide“, erklärte Parrot, der sich derzeit einer Chemotherapie unterzieht. „Das ist eine neue Art von Herausforderung und Wettbewerb, ich werde alles dafür tun, um zu gewinnen.“