Eishockey: NHL-Ergebnisse

New York (APA) - Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Donnerstag: New York Islanders - New Jersey Devils 4:1, Nashville Predators - Winnipeg Jets 1:5, Minnesota Wild - Anaheim Ducks 0:3, Boston Bruins - St. Louis Blues 5:2, New York Rangers - Chicago Blackhawks 4:3, Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 2:4, Dallas Stars - Los Angeles Kings 1:2.