Europas Leitbörsen zur Eröffnung einheitlich fester

Frankfurt am Main (APA) - Die Leitbörsen in Europa haben am Freitagvormittag einheitlich Gewinne eingefahren. Zuvor waren bereits die Vorgaben aus Asien deutlich positiv ausgefallen. Bei den Unternehmensnachrichten gestaltete sich die Nachrichtenlage in Europa zum Wochenausklang allerdings weitestgehend ruhig.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.00 Uhr mit plus 0,98 Prozent oder 29,95 Punkte bei 3.099,30 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,84 Prozent oder 92,21 Zähler auf 11.010,83 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,77 Prozent oder 52,97 Einheiten auf 6.887,89 Punkte.

Bei den Konjunkturdaten stehen in Europa keine wichtigen Veröffentlichungen auf der Agenda. Unterdessen werden in den USA Daten zur Industrieproduktion für Dezember sowie das aktuelle Michigan Sentiment (1. Schätzung) veröffentlicht.

Bei den Sektoren in Europa konnten sich Bankenwerte im Spitzenfeld behaupten. ING Groep, BNP Paribas und BBVA steigen um mehr als 2 Prozent. Bei Santander, Societe Generale und Intesa waren es jeweils etwas über ein Prozent Plus.

In London notierten die Luftfahrtwerte Easyjet 2,82 Prozent auch IAG 1,23 Prozent leichter. Ryanair mussten ebenfalls mit minus 1,60 Prozent deutlich Federn lassen. Der irische Billigflieger hat zum zweiten Mal binnen weniger als vier Monaten seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 heruntergeschraubt: Der bereinigte Betriebsgewinn werde zwischen 1,0 und 1,1 Milliarden Euro betragen, teilte Europas größtes Billigflugunternehmen Freitagfrüh mit.

Im weit gefassten Euro-Stoxx-Index sackten Papiere der Telecom Italia um mehr als 8 Prozent ab. Der organische Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2018 werde bei 8,1 Milliarden Euro erwartet, teilte Telecom Italia zuletzt mit. Im Heimatland Italien blies dem Telekomkonzern jedoch der Wettbewerb ins Gesicht, so dass das Ebitda dort um einen mittleren einstelligen Prozentsatz sinken dürfte. Der Konkurrenzdruck werde 2019 anhalten, so die Italiener.

