Washington (APA/AFP) - Der US-Elektroautobauer Tesla streicht 7 Prozent seiner Stellen, um Kosten zu sparen. In einer Mitteilung an die Beschäftigten schrieb Firmenchef Elon Musk am Freitag, dieser Schritt sei nötig, während gleichzeitig die Produktion des Model 3 erhöht werden solle. Mit dem Wagen will Tesla den Massenmarkt erobern. Vorbörslich hat die Aktie am Freitag mehr als 4 Prozent verloren.

