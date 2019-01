Sefkovic tritt bei slowakischen Präsidentschaftswahlen an

Bratislava (APA/Reuters/TASR/dpa) - Der Diplomat und Vize-Präsident der Europäischen Kommission, Maros Sefkovic, kandidiert für das Amt des slowakischen Staatspräsidenten im kommenden März. Er nehme zwar ein Unterstützungsangebot der regierenden Sozialdemokraten an, wolle aber parteilos bleiben, erklärte der 52-Jährige am Freitag in Bratislava auf einer Pressekonferenz.

Die Regierungspartei Smer-SD hatte schon am Montag öffentlich angekündigt, den für die Energieunion zuständigen stellvertretenden EU-Kommissionsvorsitzenden für die Wahlen im März zu nominieren. Sefcovic bat aber zunächst um Bedenkzeit. Der seit 2014 amtierende Präsident Andrej Kiska hatte bereits vor mehreren Monaten angekündigt, dass er nicht für eine zweite fünfjährige Amtszeit kandidieren werde.

Der erfahrene Diplomat Sefkovic genießt in der parteipolitisch zersplitterten und seit einem Journalistenmord im Februar 2018 tief gespaltenen Slowakei große Anerkennung über Parteigrenzen hinweg. Als Sefcovic Ende vergangenen Jahres als Konkurrent von Frans Timmermans Spitzenkandidat der europäischen Sozialisten und Sozialdemokraten für die EU-Wahlen werden wollte, sagte auch der liberale Oppositionsführer Richard Sulik, er drücke ihm die Daumen.

Die Sozialdemokraten führen in den Umfragen, obwohl die Partei im vergangenen Jahr an Zustimmung verloren hatte. Grund dafür waren Korruptionsvorwürfe und der Mord an dem Investigativjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten. Der Anschlag stürzte das Land in eine schwere politische Krise und führte zum Sturz der Regierung des Sozialdemokraten Robert Fico, auf den sein Parteikollege Peter Pellegrini folgte.