Brexit - May telefonierte mit Merkel - Berlin sieht London am Zug

Berlin (APA/Reuters) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Donnerstag mit der britischen Premierministerin Theresa May über das weitere Vorgehen beim Brexit gesprochen. Dies teilte der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin mit. „Wir wollen hören, was die britische Regierung jetzt als nächsten Vorschlag bringt“, sagte er. Details zum Telefongespräch nannte er nicht.

Mays Sprecherin sagte in London, das Gespräch mit Merkel sei wie immer konstruktiv gewesen. Einzelheiten nannte auch sie nicht. May habe auch mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte gesprochen und werde am Wochenende noch mit weiteren EU-Staats- und Regierungschefs telefonieren.