Eurofighter-U-Ausschuss: Pilz zeigt Grasser wegen Falschaussage an

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA197 vom 18.01.2019 muss es im Text durchgehend heißen: Drasche-Wartinberg (nicht: Drasche-Wartenburg) --------------------------------------------------------------------- ~ Wien (APA) - Peter Pilz bezichtigt den früheren Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) der Falschaussage im Eurofighter-Untersuchungsausschuss. Grundlage dafür ist ein angeblicher neuer Zeuge, den der Abgeordnete am Freitag vor Journalisten präsentierte. Der Unternehmer Richard Drasche-Wartinberg gab an, der frühere Magna-Manager Siegfried Wolf habe Grassers Einfluss auf die Typenentscheidung bestätigt.

Grasser habe immer beteuert, immer gegen den Eurofighter gewesen zu sein, brachte Pilz ins Rennen. Dem widerspreche nun der Zeuge, der einst mit Wolf geschäftlich in Kontakt stand. Sein Schlüsselerlebnis: Der Magna-Manager habe nach der Typenentscheidung mit ihm bei einem Treffen mit Champagner anstoßen wollen. „Unser Mann hat es geschafft“, soll er sich auf Nachfrage auf Grasser bezogen haben.

Pilz sieht damit seine bekannt Position in der Causa Eurofighter ein weiteres Mal bestätigt. Grasser und Wolf hätten also im U-Ausschuss falsch ausgesagt, meint er. Daher habe man Sachverhaltsdarstellungen gegen beide ehemaligen Zeugen der Staatsanwaltschaft übermittelt. Aber auch eine Ladung des Zeugen in den Ausschuss selbst hält Pilz für möglich. Drasche-Wartinberg zeigte sich jedenfalls bereit, auszusagen.

Wenn schon nicht vollständige Aufklärung, dann sieht Pilz in der Aussage seines Zeugen zumindest einen „entscheidenden Beitrag“ in der Causa. Aber auch Drasche-Wartinberg sieht in Grassers Verhalten „die vollkommene Ablegung der Verantwortung“. Nach dem Auftritt des ehemaligen Finanzministers im Ausschuss am 19. Dezember habe er sich wieder an das Treffen mit Wolf erinnert, weswegen er sich persönlich an Pilz gewandt habe.