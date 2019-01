Wiener Börse (Nachmittag) - ATX bleibt klar in der Gewinnzone

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Freitag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit fester Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.968,33 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 51,41 Punkten bzw. 1,76 Prozent.

Europas Leitbörsen tendierten ebenfalls klar in der Gewinnzone. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +1,88 Prozent, FTSE/London +1,70 Prozent und CAC-40/Paris +1,66 Prozent.

Für gute Stimmung sorgte die Hoffnung der Anleger auf erste Fortschritte im Handelsstreit zwischen China und den USA. Laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ erwägen Offizielle der Trump-Administration Maßnahmen zur Senkung der Zölle auf chinesische Waren, um die Finanzmärkte zu beruhigen. Das US-Finanzministerium hat diese Aussage jedoch rasch dementiert.

Daneben behalten die Anleger die Entwicklungen rund um den Brexit im Auge. Premierministerin Theresa May führt derzeit Gespräche mit der Opposition, um einen EU-Austritt ohne Vertrag zu verhindern. Am Montag soll sie im Parlament ihren „Plan B“ vorstellen.

Unternehmensseitig rückten Polytec in den Fokus, die Papiere verloren 1,35 Prozent auf 9,52 Euro. Der Autozulieferer wird weiter vom Dieselskandal in Mitleidenschaft gezogen. Die vorläufigen ungeprüften Umsatz- und Gewinnzahlen für 2018 liegen unter den Markterwartungen, teilte der Konzern mit. Grund seien Umsatzeinbußen durch Rückgänge bei der Produktion von Diesel-Pkws sowie die Umstellung auf neue Abgasstandards.

Bereits am Mittwochabend hatte auch die voestalpine eine Gewinnwarnung abgesetzt. Zum Wochenschluss notierten die Papiere um klare 2,29 Prozent im Plus bei 27,29 Euro. Am gestrigen Donnerstag hatten die Stahlaktien noch mehr als vier Prozent verloren.

An die Spitze der Wiener Kurstafel zogen indessen BAWAG mit plus 3,95 Prozent auf 38,38 Euro. Im Plus tendierten auch Erste Group (plus 1,88 Prozent auf 30,32 Euro) und Raiffeisen (plus 1,39 Prozent auf 24,07 Euro).

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 12.35 Uhr bei 2.972,74 Punkten, das Tagestief lag zum Handelsstart bei 2.916,92 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 1,70 Prozent bei 1.504,00 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 28 Titel mit höheren Kursen, fünf mit tieferen und drei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 2.002.403 (Vortag: 1.877.436) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 54,139 (48,82) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 303.465 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 9,20 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA354 2019-01-18/14:28