Fußball: Salzburg verpflichtete Linksverteidiger Vallci von Innsbruck

Salzburg (APA) - Fußball-Meister Salzburg hat auf dem Transfermarkt doch noch einmal zugeschlagen. Der überlegene Tabellenführer der Bundesliga und Europa-League-Sechzehntelfinalist gab am Freitag die Verpflichtung von Linksverteidiger Albert Vallci bekannt. Der 23-Jährige kommt von Wacker Innsbruck und erhielt bei den „Roten Bullen“ einen Vertrag bis Juni 2022.

Vallci etablierte sich bei Wacker in den vergangenen eineinhalb Saisonen als Stammkraft. Der Steirer war im Sommer 2017 vom SV Horn zu den Tirolern gewechselt, mit denen er im Vorjahr den Bundesliga-Aufstieg schaffte. Im Oberhaus absolvierte Vallci bisher 16 Einsätze. In Innsbruck wäre sein Vertrag noch bis Sommer 2020 gelaufen. Über die Ablösesumme machten die Vereine keine Angaben. Am Defensivspieler war angeblich auch Sturm Graz interessiert.

„Albert Vallci ist ein schneller, körperlich starker und universell einsetzbarer Defensivspieler. Er hat sich in den letzten Jahren beeindruckend entwickelt und passt mit seiner Spielweise und seiner Mentalität sehr gut zum FC Red Bull Salzburg“, meinte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund über den Neuzugang. Der Meister verstärkte damit seine Kaderdichte in der Defensive. Neben Teamspieler Andreas Ulmer hatte Salzburg nominell keinen gelernten Linksverteidiger zur Verfügung.

Vallci freute sich über die neue Herausforderung. „Ich werde natürlich alles geben und versuchen, meinen Part dazu beizutragen, der Mannschaft zu helfen und mich auch auf Dauer hier in Salzburg durchzusetzen“, kündigte der 1,91 m große Verteidiger an. Er sei in der Abwehr flexibel einsetzbar.

Vallci ist der erste echte Zugang bei Salzburg in diesem Winter. Der norwegische Stürmer Erling Braut Haaland wurde bereits im August verpflichtet, der 18-Jährige trainiert seit Montag unter Marco Rose.