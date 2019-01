Europas Leitbörsen schließen mit deutlichen Gewinnen

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag deutliche Gewinne eingefahren. Bei den Unternehmensnachrichten gestaltete sich die Lage in Europa zum Wochenausklang weitestgehend ruhig. Unterstützung für die Börsen kam jedoch von Entspannungssignalen im US-Handelsstreit.

In der US-Regierung soll es einem Bericht zufolge Forderungen nach einer Senkung der Zölle auf chinesische Waren geben. US-Finanzminister Steven Mnuchin soll demnach ein Befürworter dieser Idee sein, wie das „Wall Street Journal“ am Donnerstagabend berichtete. Mit dem Schritt sollten die Finanzmärkte beruhigt werden. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer soll jedoch ein Gegner der Zollsenkung sein.

Einen weiteren Impuls brachte ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Ihm zufolge würde China eine Ausweitung der Käufe von US-Produkten über einen Zeitraum von sechs Jahre anbieten. Damit solle das US-Handelsdefizit abgebaut werden.

Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 stieg im Lauf des Tages 65,57 Einheiten oder 2,14 Prozent auf 3.134,92 Punkte. Der DAX in Frankfurt beendete den Handelstag mit 11.205,54 Punkten und plus 286,92 Einheiten oder 2,63 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London stieg um 133,41 Zähler oder 1,95 Prozent und steht nun bei 6.968,33 Stellen.

Bei den Konjunkturdaten wurden nur in den USA Zahlen veröffentlicht: Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich zu Jahresbeginn deutlich stärker als erwartet eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima sank unterdessen auf 90,7 Punkte, wie heute bekannt wurde. Im Dezember hatte das „Michigan Sentiment“ noch bei 98,3 Punkten gelegen.

Bei den Sektoren in Europa konnten sich Bankenwerte im Spitzenfeld behaupten. BBVA und ING Groep legten um mehr als 3 Prozent zu. BNP Paribas und Santander steigen um mehr als 2 Prozent. Auch Autowerte und Technologiewerte zogen zum Wochenabschluss kräftig an: Im Euro-Stoxx-50 sprangen Scheider Electric um mehr als 3 Prozent nach oben.

Der irische Billigflieger Ryanair hat zum zweiten Mal binnen weniger als vier Monaten seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 heruntergeschraubt: Der bereinigte Betriebsgewinn werde zwischen 1,0 und 1,1 Milliarden Euro betragen, teilte Europas größtes Billigflugunternehmen Freitagfrüh mit. Ryanair-Papiere mussten mit minus 1,57 Prozent an der Börse in London deutlich Federn lassen. Nur ein kleines Plus verbuchten die Luftfahrtwerte Easyjet und IAG die um 0,26 bzw. 0,42 Prozent stiegen.

Im weit gefassten Euro-Stoxx-Index sackten Papiere der Telecom Italia um mehr als 7 Prozent ab. Der organische Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2018 werde bei 8,1 Milliarden Euro erwartet, teilte Telecom Italia zuletzt mit. Im Heimatland Italien blies dem Telekomkonzern jedoch der Wettbewerb ins Gesicht, so dass das Ebitda dort um einen mittleren einstelligen Prozentsatz sinken dürfte. Der Konkurrenzdruck werde 2019 anhalten, so die Italiener.

Index Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Wien ATX 2.987,48 70,56 2,42 Frankfurt DAX 11.205,54 286,92 2,63 London FT-SE-100 6.968,33 133,41 1,95 Paris CAC-40 4.875,93 81,56 1,70 Zürich SPI 10.525,14 116,20 1,12 Mailand FTSEMIB 19.708,06 237,68 1,22 Madrid IBEX-35 9.069,10 160,50 1,80 Amsterdam AEX 509,70 9,86 1,97 Brüssel BEL-20 3.483,48 53,76 1,57 Stockholm SX Gesamt 1.499,79 25,90 1,76 Europa Euro-Stoxx-50 3.134,92 65,57 2,14

