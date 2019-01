Sonja Klima nicht mehr Präsidentin der Ronald-McDonald-Kinderhilfe

Wien/Oak Brook (Illinois) (APA) - Als neue Chefin der Spanischen Hofreitschule in Wien hat Sonja Klima ihre Funktion als geschäftsführende Präsidentin der Ronald McDonald Kinderhilfe Österreich zurückgelegt, berichtete diese am Freitag per Aussendung. Sie werde als Schirmherrin und Aufsichtsratsmitglied der Kinderhilfe eng verbunden bleiben, die freiwerdende Position in der operativen Geschäftsführung ehestmöglich neu besetzt.

~ ISIN US5801351017 WEB http://www.aboutmcdonalds.com/mcd.html ~ APA521 2019-01-18/19:00