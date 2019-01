Erneute Proteste der französischen „Gelbwesten“-Bewegung

Paris (APA/AFP) - In Frankreich werden am Samstag erneut zehntausende Menschen zu neuen Protesten der „Gelbwesten“ erwartet. Die Bewegung hat für den zehnten Protestsamstag in Folge unter anderem zu Demonstrationen in Paris, Bordeaux und Marseille aufgerufen. In der Hauptstadt ist gegen Mittag eine zentrale Kundgebung vor dem Invalidendom geplant.

Am vergangenen Wochenende waren landesweit gut 80.000 Menschen gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron auf die Straße gegangen. Der Staatschef startete diese Woche einen landesweiten Bürgerdialog, um „die Wut in Lösungen zu verwandeln“. Die „Gelbwesten“ kritisieren, dass er eine Abkehr von seinem Reformkurs ausschließt.