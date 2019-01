Skibergsteigen: Vorarlberger Zugg Sechster bei Weltcup-Auftakt

Bischofshofen (APA) - Der Vorarlberger Skibergsteiger Daniel Zugg ist am Freitag in Bischofshofen mit einem sechsten Platz in die Weltcup-Saison gestartet. Im ersten Heimbewerb seit zwölf Jahren erreichte Zugg als einziger Österreicher auf dem 640-m-Rundkurs unterhalb der Außerleitner-Schanze das Sechser-Finale, seine Landsleute Armin Höfl und Alexander Brandner wurden nach dem Aus im Viertelfinale 17. bzw. 25.

Den Sieg sicherte sich der Italiener Robert Antonioli (2:57,28 Minuten im Finale) vor dem Schweizer Iwan Arnold (+1,22 Sekunden) und seinem Landsmann Nicolo Ernesto Canclini (3,35). Auch bei den Damen gab es durch Marianne Fatton einen italienischen Erfolg (3:39,93). Die Salzburgerin Ina Forchthammer landete als beste ÖSV-Athletin an der 18. Stelle, Sarah Dreier klassierte sich als 20.

Bei der Hochkönig Erztrophy folgt am Samstag ein Vertical-Bewerb des Alpencups, der Individual-Bewerb am Sonntag zählt zum Weltcup. Im Pongau soll der Weltcup künftig im Dreijahres-Rhythmus Station machen.