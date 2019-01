Tickethändler CTS Eventim will Maut-Erlöse in Kerngeschäft stecken

Berlin/München (APA/Reuters) - Der Ticketvermarkter CTS Eventim will die Erlöse aus der Maut in sein traditionelles Geschäft investieren. „Unser Fokus liegt jetzt darauf, in unseren Kerngeschäften - Ticketing und Live Entertainment - weiter zu wachsen, sowohl organisch als auch durch Zukäufe“, sagte CTS-Eventim-Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg der Zeitung Euro am Sonntag einem Vorausbericht zufolge.

„Die Erlöse aus dem Maut-Auftrag verschaffen uns hier langfristig zusätzlichen Handlungsspielraum.“ Das deutsche Verkehrsministerium hat Eventim und seinen österreichischen Partner Kapsch TrafficCom ausgewählt, um die Pkw-Maut-Vignetten zu verkaufen.

