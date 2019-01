EU-Wahl: Karas tritt wieder für ÖVP an

Wien (APA) - Der langjährige EU-Abgeordnete Othmar Karas wird bei der Europawahl wieder für die ÖVP antreten. In einem Samstag via Youtube verbreiteten Video meint Karas, er habe die pro-europäische Tradition der ÖVP mitgeprägt: „Daher stehe ich der Österreichischen Volkspartei und Bundeskanzler Sebastian Kurz mit ganzer Kraft wieder zur Verfügung.“

Auf welchem Listenplatz er kandidieren wird, sagt Karas in dem kurzen Video (http://go.apa.at/JSCZnhsq) nicht. Als wahrscheinlich gilt allerdings, dass Karas die ÖVP als Spitzenkandidat in die Wahl am 26. Mai führt. Er werde „gegen die Anti-EU-Populisten, die Europa zerstören wollen“ kämpfen, kündigte Karas an, der zuletzt immer wieder Kritik an der FPÖ geübt hatte.

„Ich will ein Kandidat für alle sein, die von der Europäischen Union überzeugt sind, aber auch für jene, die zu zweifeln begonnen haben, aber Europa besser machen wollen“, so Karas. Er wolle die Wahl gewinnen und für mehr Zusammenhalt statt Nationalismus auftreten: „Europa ist nicht nur Vernunft. Ich habe Europa gern.“

