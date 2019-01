Winterwetter - Kärntnerin und Fünfjähriger bei Autounfall verletzt

Weitensfeld (APA) - Eine 24-jährige Kärntnerin und ihr fünfjähriger Neffe sind am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Weitensfeld (Bezirk St. Veit an der Glan) verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Auto auf einer schnee- und eisglatten Gemeindestraße unterwegs, als sie von der Fahrbahn abkam. Der Pkw überschlug sich mehrmals über eine steile Wiese und durchschlug mehrere Zäune, teilte die Polizei mit.

Die beiden Insassen schafften es, sich selbst aus dem Wrack zu befreien und zu Fuß zu einem einige 100 Meter weit entfernten Haus zu gehen. Sie wurden nach der Erstversorgung durch einen Notarzt von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Das total beschädigte Auto wurde von der Feuerwehr geborgen.