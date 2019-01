Radsport: Belgier Philipsen gewann fünfte Down-Under-Etappe

Adelaide (APA) - Der belgische Radprofi Jasper Philipsen (Team UAE) hat am Samstag vor Ex-Weltmeister Peter Sagan (SVK) die fünfte Etappe der Tour Down Under für sich entschieden. Er profitierte in Adelaide von der Zurückversetzung des Australiers Caleb Ewan wegen irregulären Sprints. In der Gesamtwertung führt vor dem Schlusstag weiter der Neuseeländer Patrick Bevin aus dem Team CCC.

Bestplatzierter Österreicher war der Kärntner Marco Haller zeitgleich mit dem Sieger als 44. In der Gesamtwertung des World-Tour-Rennens rangieren Gregor Mühlberger (+47 Sek.) und Hermann Pernsteiner (52) auf den Rängen 25 bzw. 26.