Drei Kinder bei schwerem Alko-Unfall in Oberösterreich verletzt

Steyr (APA) - Drei Kinder - darunter ein erst drei Wochen altes Baby - sind bei einem schweren Alko-Unfall am Freitag in Waldneukirchen (Bezirk Steyr-Land) in Oberösterreich verletzt worden. Ein 28-jähriger Autofahrer kam mit rund zwei Promille Alkohol im Blut in den Gegenverkehr. Insgesamt wurden sechs Personen medizinisch versorgt, berichtete die Polizei am Samstag in einer Presseaussendung.

Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, um unter anderem die beiden Vierjährigen und das Baby in die angrenzenden Spitäler zu fliegen. Der 28-Jährige war am Nachmittag ohne ersichtlichen Grund auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem Sattelzug zusammengeprallt. Danach schleuderte der Wagen des Alkolenkers gegen das Auto einer nachkommenden 29-Jährigen, in dem auch die Kinder und ein 26-Jähriger saßen. Der Unfalllenker selbst wurde laut Polizei mittelschwer verletzt.