Fußball: Rivaldo dementierte Trainer-Engagement in Marokko

Rabat (APA/dpa) - Der frühere brasilianische Weltfußballer Rivaldo wird nach eigenen Angaben zunächst nicht Trainer in der dritten marokkanischen Liga. Der Amateur-Verein Chabab Mohammedia hatte am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite verkündet, dass der frühere Star der „Selecao“ und von AC Milan ab der kommenden Saison die Leitung des Trainerteams übernehmen werde.

Auf seinem offiziellen Instagram-Profil widersprach Rivaldo dem Bericht allerdings: „Ich bin noch kein Trainer, vielleicht in der Zukunft“. Der Verein von der marokkanischen Atlantikküste hatte in der Ankündigung ein Foto des Weltfußballers mit Trikot des SCCM und Rivaldos Namen und der Rückennummer 10 gezeigt. Der 46-Jährige holte im Jahr 2002 mit der brasilianischen Nationalmannschaft den WM-Titel in Südkorea und Japan. Im darauffolgenden Jahr gewann er mit Milan die Champions League.