Kombination: Rehrl führt neuerlich nach Springen in Chaux-Neuve

Chaux-Neuve (APA) - Der Steirer Franz-Josef Rehrl hat am Samstag beim zweiten Teil des „Nordic Triple“ im Weltcup der Nordischen Kombination in Chaux-Neuve wie bei seinem Erfolg am Vortag den besten Sprung gezeigt. Der mit Guthaben gestartete 25-Jährige nimmt nach einem 117,5-m-Flug den 10-km-Langlauf (15.45 Uhr/live ORF eins) mit 45 Sekunden Vorsprung auf den Japaner Yoshito Watabe in Angriff.

Dessen laufstärkerer Bruder Akito Watabe liegt als Dritter 53 Sekunden zurück. Der Salzburger Mario Seidl (112 m) folgt zeitgleich mit dem Deutschen Fabian Rießle an fünfter Stelle (+54).