Langlauf: Stadlober, Hauke verpassten Qualifikation für Otepää-Sprint

Otepää (APA) - Die ÖSV-Langläufer Luis Stadlober und Max Hauke sind am Samstag in der Qualifikation für den Weltcup-Sprintbewerb in Otepää ausgeschieden. Dem Salzburger Stadlober fehlten als 39. zwei Sekunden auf einen Startplatz im Viertelfinale der besten 30, der Steirer Hauke lag auf der 1,6-km-Strecke als 50. weitere 3,25 Sekunden zurück. Schnellster war der Norweger Johannes Hösflot Kläbo.