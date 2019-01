Weber warnt vor Erfolg der Europagegner bei Europawahl im Mai

Berlin (APA/AFP) - Der Spitzenkandidat der europäischen Konservativen bei der Europawahl, Manfred Weber (CSU), hat vor einem Erfolg der Europagegner bei der Wahl im Mai gewarnt. Es könne passieren, dass bei der Wahl eine Mehrheit herauskomme, die aus Nationalismus und Egoismus die bisherige Partnerschaft in der Europäischen Union ablehne, sagte Weber am Samstag auf dem CSU-Parteitag in München.

Weber mahnte, er wolle nicht, dass die Menschen am Tag nach der am 26. Mai stattfindenden Europawahl aufwachen und feststellen, „dass dieser Kontinent am Rutschen ist“. „Wir als CSU nehmen die Europawahl ernst“, betonte Weber. Die CSU wolle das Europa, das ihr wichtig ist, verteidigen.