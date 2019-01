Gratis-Hotelnächte für vom Shutdown betroffene Staatsbedienstete

Washington (APA/AFP) - Durch den Shutdown von US-Präsident Donald Trump in den Zwangsurlaub versetzte Staatsangestellte ohne Einkommen können in New York Gratis-Hotelnächte verbringen, wenn sie dort dringende persönliche Angelegenheiten zu erledigen haben.

Wie die Hotel-Vereinigung von New York City am Freitag mitteilte, werden die ihr angeschlossenen etwa 280 Häuser ihr Möglichstes tun, um denjenigen Staatsbediensteten über einen begrenzten Zeitraum zu helfen, die etwa wegen eines „familiären oder Gesundheitsproblems“ nach New York reisen müssen.

Die an dem Angebot interessierten Staatsbediensteten werden aufgefordert, ihre Lage per E-Mail darzustellen. Die Hotels in New York gehören zu den teuersten in den USA. Viele Staatsangestellte können schon jetzt ihre Rechnungen oder Kredite nicht bezahlen. Einige tragen sich mit dem Gedanken, ihre Häuser zu verkaufen. Angesichts der seit vier Wochen andauernden Haushaltssperre können viele US-Staatsangestellte schon jetzt ihre Rechnungen oder Kredite nicht mehr bezahlen.

Der längste Haushaltsstreit in der Geschichte der USA ging am Samstag in die fünfte Woche. Die Haushaltssperre betrifft 800.000 Bundesbedienstete. Verursacht wurde sie durch den Streit zwischen Trump und den Demokraten um vom Präsidenten verlangte 5,7 Milliarden Dollar (fünf Milliarden Euro) für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.