51-Jährige bei Zusammenstoß mit zwölfjährigem Skifahrer verletzt

Wagrain (APA) - Am Freitagnachmittag ist eine 51-jährige Wintersportlerin in Wagrain beim Zusammenstoß mit einem zwölfjährigen Skifahrer am Bein verletzt worden. Der Bub aus dem oberösterreichischem Bezirk Urfahr-Umgebung war bei der Mittelstation Roten Achter unterwegs. Die Frau wurde mit der Pistenrettung abtransportiert, der Schüler blieb unbeschadet, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.