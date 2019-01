Pipeline-Brand in Mexiko - Opferzahl auf mehr als 60 gestiegen

Mexiko-Stadt (APA/AFP) - Nach dem Brand an einer angezapften Pipeline in Mexiko ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 60 gestiegen. Mindestens 66 Menschen seien bei dem Unglück im Bundesstaat Hidalgo ums Leben gekommen, sagte Gouverneur Omar Fayad am Samstag. Mindestens 76 weitere wurden demnach bei dem Unglück am Freitag verletzt.