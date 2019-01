Langlauf: Weltcup-Ergebnisse Sprint Otepää - Falla, Kläbo 1.

Otepää (APA) - Ergebnisse der Sprintrennen (klassische Technik) des Skilanglauf-Weltcups am Samstag in Otepää:

Damen: 1. Maiken Caspersen Falla (NOR) 3:05,16 Min. - 2. Natalia Neprjajewa (RUS) +1,40 Sek. - 3. Maja Dahlqvist (SWE) 5,78 - 4. Jonna Sundling (SWE) 8,12 - 5. Katja Visnar (SLO) 23,22; nicht gestartet (6.): Stina Nilsson (SWE), alle im Finale. Keine Österreicherin am Start.

Weltcup-Gesamtwertung (19 von 32 Bewerbe): 1. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 1.152 - 2. Neprjajewa 961 - 3. Krista Pärmäkoski (FIN) 907. Weiter: 15. Teresa Stadlober (AUT) 300

Herren: 1. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 3:20,05 Min. - 2. Alexander Bolschunow (RUS) +1,51 Sek. - 3. Paal Golberg (NOR) 2,53 - 4. Eirik Brandsdal (NOR) 2,57 - 5. Mattis Stenshagen (NOR) 7,69 - 6. Erik Valnes (NOR) 11,99, alle im Finale. Nicht für den Bewerb qualifiziert: 39. Luis Stadlober - 50. Max Hauke (beide AUT)

Weltcup-Gesamtwertung (19 von 32 Bewerbe): 1. Kläbo 1.034 - 2. Bolschunow 830 - 3. Sjur Röthe (NOR) 674. Weiter: 60. Dominik Baldauf (AUT) 48 - 100. Hauke 11