Ski alpin: Ergebnisse Wengen-Abfahrt - Kriechmayr siegte vor Feuz

Wengen (APA) - Ergebnisse der Herren-Abfahrt im alpinen Ski-Weltcup am Samstag in Wengen:

~ 1. Vincent Kriechmayr (AUT) 2:28,36 Min. 2. Beat Feuz (SUI) 2:28,50 +0,14 3. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:28,62 +0,26 4. Aksel Lund Svindal (NOR) 2:28,88 +0,52 5. Bryce Bennett (USA) 2:28,99 +0,63 6. Emanuele Buzzi (ITA) 2:29,16 +0,80 7. Mauro Caviezel (SUI) 2:29,20 +0,84 8. Martin Cater (SLO) 2:29,28 +0,92 9. Christof Innerhofer (ITA) 2:29,42 +1,06 10. Gilles Roulin (SUI) 2:29,62 +1,26 11. Dominik Paris (ITA) 2:29,63 +1,27 12. Johan Clarey (FRA) 2:29,69 +1,33 13. Benjamin Thomsen (CAN) 2:29,75 +1,39 14. Brice Roger (FRA) 2:29,82 +1,46 . Hannes Reichelt (AUT) 2:29,82 +1,46 16. Niels Hintermann (SUI) 2:29,85 +1,49 17. Carlo Janka (SUI) 2:29,86 +1,50 18. Adrien Theaux (FRA) 2:30,17 +1,81 . Manuel Schmid (GER) 2:30,17 +1,81 20. Mattia Casse (ITA) 2:30,42 +2,06 21. Otmar Striedinger (AUT) 2:30,43 +2,07 22. Kjetil Jansrud (NOR) 2:30,47 +2,11 23. Maxence Muzaton (FRA) 2:30,48 +2,12 24. Travis Ganong (USA) 2:30,66 +2,30 25. Romed Baumann (AUT) 2:30,80 +2,44 26. Christian Walder (AUT) 2:30,81 +2,45 27. Bostjan Kline (SLO) 2:30,85 +2,49 28. Josef Ferstl (GER) 2:30,90 +2,54 29. Dominik Schwaiger (GER) 2:30,99 +2,63 30. Jared Goldberg (USA) 2:31,02 +2,66

Weiter: 36. Johannes Kröll (AUT) 2:31,94 +3,58 41. Christopher Neumayer (AUT) 2:32,51 +4,15 ~ Ausgeschieden: Max Franz, Matthias Mayer (beide AUT), Wiley Maple, Steven Nyman (beide USA), Adrian Smiseth Sejersted (NOR), Matthieu Bailet (FRA), Tomas Klinsky (CZE)