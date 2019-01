Mann bei Sturz von Dach im Bezirk Güssing leicht verletzt

Stegersbach (APA) - In Stegersbach (Bezirk Güssing) ist am Samstag ein Mann von einem Dach gestürzt. Der Notarzthubschrauber „Christophorus 16“ flog den Verunfallten mit Kopfverletzungen in das Krankenhaus Oberwart, berichtete die Landessicherheitszentrale Burgenland. Die Blessuren stellten sich letztendlich als leicht heraus. Auch die Polizei stand im Einsatz.