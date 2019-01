Fußball: Crystal Palace öffnet Stadion als Schlafplatz für Obdachlose

London (APA/AFP) - Der englische Fußball-Premier-League-Club Crystal Palace hat in seinem Stadion eine Notschlafstelle für Obdachlose eingerichtet. Wie der Londoner Verein mitteilte, werden bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt bis zu zehn Obdachlose in einer Lounge im Selhurst Park im Süden der britischen Hauptstadt aufgenommen.

Dort bekommen sie ein Feldbett, eine Waschgelegenheit, ein warmes Abendessen und ein Frühstück. Der Club hat die Notschlafstelle nach eigenen Angaben in Absprache mit der Verwaltung des Stadtteils Croydon eingerichtet. Geöffnet wurde sie erstmals am Donnerstagabend. Acht Obdachlose wurden aufgenommen. Am Freitag wurde die Lounge dann wieder wie üblich genutzt. Der Club wolle Gutes tun, erklärte Vereinspräsident Phil Alexander. „Wir sind froh, unseren Beitrag zu leisten, um den Bedürftigsten zu helfen.“