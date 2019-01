82-Jährige in OÖ von Auto erfasst - Lenker beging Fahrerflucht

Hartkirchen (APA) - Ein noch Unbekannter hat Samstagmittag in Hartkirchen (Bezirk Eferding) eine 82-jährige Fußgängerin mit dem Auto erfasst und verletzt. Der Mann beging danach Fahrerflucht. Die Pensionistin wurde ins Klinikum Wels eingeliefert. Die Polizei suchte Zeugen des Vorfalles, berichtete sie in einer Presseaussendung.

Die Frau hatte ihr Rad am Radweg geschoben, der parallel zur Straße verlief. Als der Mann mit seinem Auto vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Fahrbahn einbiegen wollte, erfasste er die 82-Jährige. Er fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugen des Unfalles bat die Polizei sich bei der Inspektion in Aschach an der Donau zu wenden.